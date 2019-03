Stanisław Karczewski wrzuca do sieci grafikę. Wywołuje burzę

Wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego na konwencji PiS w Jasionce, w którym apelował o "gryzienie trawy", by obronić "polskie rodziny i dzieci" przed zgubnym wpływem LGBT, wywołało falę komentarzy. Teraz dołączył do tej dyskusji marszałek Senatu Stanisław Karczewski, wrzucając do sieci budzącą kontrowersje grafikę.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski wrzucił do sieci budzącą kontrowersje grafikę (PAP, Fot: Tomasz Gzell)

"Prezes PiS w Rzeszowie: Mówimy 'Nie!' atakowi na dzieci. Nie damy się zastraszyć. Będziemy bronić polskie rodziny" - napisał na swoim profilu na Twitterze Karczewski. Dołączył też wymowną grafikę, na której przedstawiono czteroosobową rodzinę: mamę, tatę i dwójkę dzieci - chłopca i dziewczynkę, pod parasolem z napisem "PiS". Chroni on przed spływającym "tęczowym deszczem", który - jak łatwo się domyślić - ma symbolizować ruchy LGBT.

Wpis natychmiast wywołał falę komentarzy. "Co za obrzydliwy i kłamliwy mem. Jak każda dyktatura dzielicie ludzi, szukacie wrogów i ich atakujecie w podły sposób" - napisała jedna z internautek. "Idiotyczna grafika, niegodna lekarza jakim Pan podobno jest.... " - napisał inny.

"Cudowny mem! Polska rodzina, czekająca na pisowski PKS ,żeby zobaczyć dwa srebrne budynki w Warszawie" - skomentował post Karczewskiego kolejny użytkownik Twittera.

Część komentujących wpis zastanawiała się przed kim PiS ma zamiar bronić dzieci. "Tęcza, to znak przymierza Boga - wymowne zwłaszcza dzisiaj, gdy kościół boryka się z nierozliczoną pedofilią" - zwraca uwagę jeden z komentujących wpis. "Może boicie się, że uświadomione dzieci nie dadzą się omamić pedofilom, zwłaszcza tym kościelnym?!" - zastanawia się kolejny.

Wśród dziesiątek komentarzy są też nieliczne, wspierające marszałka. "Ciekawe, że tu sami lewacy się zebrali, żeby komentować. Otóż zapewniam i pana Marszalka I tych, którzy specjalnie piszą pod jego tweetami, żeby siać ferment: jest mnóstwo ludzi po prawej stronie, którzy przyjęli te słowa z radością i wielką ulgą. Dziękuję w ich i swoim imieniu" - napisała jedna z internautek.

"Najbardziej obrzydliwa grafika jaką ostatnio widziałem. Już były takie partie, które „chroniły” narody przed zgubnymi wpływami homoseksualizmu Kilkadziesiąt lat temu w komunizmie i jeszcze wcześniej u naszych sąsiadów na zachodzie. Tam po prostu wsadzano gejów do obozów" - skomentował ostro wpis marszałka Senatu Tomasz Lis.

Podczas przemówienia w Jasionce prezes PiS nawiązał do Warszawskiej Deklaracji LGBT+, którą podpisał Rafał Trzaskowski. - W niektórych miejscach w Polsce już jest stosowana specyficzna socjotechnika, którą trudno nazwać wychowaniem. W jej centrum jest bardzo wczesna seksualizacja dzieci - mówił Kaczyński.

- To jest nie do uwierzenia. To się zaczyna w wieku 0-4. Im bardziej się to czyta, tym bardziej włosy dęba stają. Ma być dokonywana koncentracja na ważnej, ale przecież nie jedynej sferze życia. Ma być podważana kwestia tożsamości chłopców i dziewczynek - podkreślał.

- Tolerancja być musi, jest oczywistością, ale nie można mylić tolerancji z afirmacją, bo afirmacja to wsparcie, to zgoda, by jakieś zjawisko się rozszerzało. W Polsce rodzina, małżeństwo są afirmowane przez kulturę, ale i przez prawo. Chcemy je wspierać. Będziemy mówić "nie" atakowi na dzieci. Polscy rodzice mają prawo do wychowywania własnych dzieci. To podstawowa funkcja rodziny, będziemy jej bronić i nie damy się zastraszyć kampaniami – grzmiał Kaczyński na konwencji PiS.