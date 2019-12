Barbórka 2019. Premier Mateusz Morawiecki z życzeniami dla górników

Ciężką pracą budujecie polską gospodarkę. Swoją postawą dajecie przykład - odwagi, twardości charakteru, przywiązania do tradycji - mówi Mateusz Morawiecki, premier RP. Życzenia górnikom z okazji przypadającej 4 grudnia Barbórki, szef rządu złożył na Facebooku.

Barbórka to wspaniała tradycja i wyjątkowe święto. Wyjątkowe, bo w pewnym sensie podwójne. Dla Was, Szanowni Państwo to święto waszej patronki - świętej Barbary. Ale dla Polaków 4 grudnia jest Wasz. To dzień wszystkich górników. Dlatego chcę złożyć Wam najlepsze życzenia i wyrazy najgłębszego szacunku - mówi premier Morawiecki w nagraniu, które dziś rano pojawiło się w sieci.