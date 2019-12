WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Barbórka 2019. Wierszyki i tradycyjne życzenia imieninowe dla Barbary 4 grudnia to tradycyjnie Barbórka, czyli imieniny Barbary. Święto pań o tym imieniu przypada tylko raz w roku, dlatego nie wypada o nim zapomnieć. Szukasz odpowiednich życzeń na imieniny Barbary? Mamy kilka propozycji. Życzenia imieninowe dla Barbary. Barbórka - 4 grudnia (iStock.com) Barbórka to święto górników, których patronem jest święta Barbara. Tego dnia swoje imieniny obchodzą również wszystkie Barbary. Z tej okazji prezentujemy kilka przykładów życzeń, które można przesłać Basiom w dniu ich święta. Barbórka 2019. Rymowane życzenia dla Barbary W tym pięknym dniu,

szczególnie życzę Ci rzeczy dwóch:

miłości, co w sens życie ubiera

i szczęścia, by wygrać z losem w pokera. W dniu tak uroczystym, w dniu Twojego święta,

składam Ci życzenia, o Tobie pamiętam.

By życie Twe było kwiatami usłane,

tak piękne i czyste jak letni poranek. Mamo podaj rękę, niech ją ucałuję.

Dziś Twe imieniny - serdecznie winszuję.

Żyj mi mamo zdrowa, szczęśliwa, wesoła,

niech Ci żadna troska nie zasmuci czoła.

Niech Ci wszystko wokół radośnie się plecie.

Kocham Cię, ach kocham nad wszystko na świecie. Z bukietem róż nie mogę przyjść,

by złożyć Ci życzenia,

lecz w słowach tych wyrażam myśl,

niech spełnią się Twe marzenia.

By to o czym marzysz, Ci się spełniło

a to co kochasz, by Twoje było… Barbórka 2019. Tradycyjne życzenia imieninowe dla Barbary Żyj tak, aby każdy kolejny dzień

był niesamowity i wyjątkowy.

Wypełniaj każdą chwilę tak,

aby potem wspominać ją z radością.

Czerp energię ze słońca,

z kapiącego deszczu i uśmiechu innych.

Szukaj w sobie siły, entuzjazmu i namiętności.

Żyj najpiękniej, jak umiesz... Szczęścia, by każdy dzień przynosił radość

Radości, by uśmiech nie znikał z Twojej twarzy

Uśmiechu, by przeganiał zmartwienia

Beztroski, by żyć w pomyślności i zdrowiu

Pomyślności i zdrowia, by realizować marzenia

Spełnienia marzeń, by odnaleźć szczęście... Życzenia imieninowe dla Barbary pochodzą z serwisu wierszykolandia.pl