Awaria boeinga Jeju Air. Samolot musiał zawrócić

Samolot linii Jeju Air o numerze lotu 7C101 wystartował z międzynarodowego portu Gimpo do Czedżu, ale musiał zawrócić na lotnisko z powodu wykrytej usterki podwozia.

Samolot, który zawrócił, to Boeing B737-800, ten sam model, który rozbił się w Muan. Usterka podwozia była podobna do tej, która mogła przyczynić się do katastrofy.