Rosyjscy najemnicy Wagnera zaatakowani w Mali. Wpadli w zasadzkę

Do zdarzenia doszło w Mopti, gdzie Wagnerowcy pilnowali punktu kontrolnego. To już drugi raz, gdy rosyjscy najemnicy wpadają w zasadzkę w Mali. W lipcu na granicy z Algierią zostali zaatakowani przez tuareskich rebeliantów, co zakończyło się śmiercią wszystkich bojowników 13. oddziału szturmowego.