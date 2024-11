Rosyjski deputowany Anatolij Wasserman, znany zwolennik Władimira Putina, ujawnił w rozmowie z "Moskiewskim Komsomolcem", że Rosja posiada tajną broń, o której nikt jeszcze nie wie. Wasserman podkreślił, że nowa rakieta Oriesznik, użyta 21 listopada na ukraińskim Dnieprze, to jedynie "kwiatek" w porównaniu do innych możliwości Rosji.

- Prawdopodobnie mamy wiele innych rodzajów nowej broni, ale oczywiście wróg nie powinien jeszcze o nich wiedzieć - powiedział. Dodał, że Rosja nie jest jedynym krajem rozwijającym nowe technologie militarne. - Jednak nie jesteśmy jedynymi, którzy je rozwijają. Każdy, kto ma na to środki, rozwija nowe, potężne bronie. Myślę, że zaskoczymy ich nie raz, chociaż oni też od czasu do czasu zaskakują nas - podsumował propagandzista.

Ukraiński wywiad wojskowy (HUR) poinformował, że Rosja użyła rakiety balistycznej Kedr do ataku na Dniepr 21 listopada 2024 r. Rakieta ta, wyposażona w sześć głowic bojowych, została wystrzelona z obwodu astrachańskiego. Czas lotu do celu wyniósł 15 minut.

Rzecznik Kremla stwierdził, że na 30 minut przed uderzeniem, Moskwa wysłała do Stanów Zjednoczonych "automatyczne powiadomienie za pośrednictwem Centrum Redukcji Ryzyka Jądrowego".

Rosjanie straszą, że "Oriesznik" wystrzelony z obwodu Królewieckiego dotrze do Warszawy w ciągu 1 minuty i 21 sekund. Do Berlina w 2 minuty 35 sekund, Paryża w 6 minut 52 sekundy, do Londynu - 6 minut 56 sekund.