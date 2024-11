Rakiety KN‑23 lecą na Ukrainę. Sprawdzili, co jest w koreańskich pociskach

W 2024 r. Rosja wystrzeliła na Ukrainę ok. 60 północnokoreańskich rakiet KN-23, co stanowi prawie jedną trzecią wszystkich 194 pocisków balistycznych użytych w tym roku.

Kluczowe komponenty tych rakiet pochodzą od dziewięciu zachodnich producentów, w tym z USA, Holandii i Wielkiej Brytanii . Niektóre części pocisków KN-23, które analizowali eksperci, zostały wyprodukowane w 2023 r., co wskazuje na szybką dostawę podzespołów do Korei Północnej - zaznacza CNN.

- Wszystko, co służy do sterowania rakietą, do jej lotu, to zagraniczne komponenty. Cała elektronika jest zagraniczna. Nie ma w tym nic koreańskiego - powiedział CNN Andrij Kulczycki, szef Wojskowego Laboratorium Badawczego Kijowskiego Instytutu Badań Naukowych i Ekspertyz Sądowych. - Jedyną rzeczą koreańską jest metal, który szybko rdzewieje i koroduje - dodał.