"Wysłani na śmierć". Rosjanie dezerterują na potęgę

Bubnow przez rok przebywał w klinice, a przez kolejny rok ukrywał się w rodzinnym Briańsku. Zmieniał mieszkanie, nie reagował na wezwania dowódców, aż do sierpnia, kiedy został zdemaskowany i miał zostać odesłany do swojej jednostki. Miał szczęście, że najpierw miał udać się do lekarza. Zamiast tego pojechał na Białoruś, a stamtąd poleciał do innego kraju postsowieckiego.