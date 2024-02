Krytyczna sytuacja na froncie. "To jest wojna o przetrwanie"

W ocenie gen. Skrzypczaka "gdyby Rosjanie mieli takie straty, to by nie mieli żołnierzy". - To na pewno nie jest stosunek 1:12. Ukraińcy też giną. - Z wojskowego punktu widzenia jest to tylko propaganda, która nie ma odniesienia do rzeczywistych wydarzeń na polu walki - podkreśla.