Niepokojące działania Rosji nad Bałtykiem. "Stwarzają zagrożenie"

Działania Rosji. "Dodatkowe ryzyko"

Rebo podkreśla, że takie działania stwarzają dodatkowe ryzyko, nie tylko dla lotnictwa, ale także dla żeglugi. - Nie ma sensu tworzyć tego dodatkowego ryzyka, ponieważ tłumienie sygnału GPS w żaden sposób nie wpływa na technologię dronów. Reżim Putina robi to raczej po to, aby pokazać, że robi się coś, by bronić kluczowych dla niego aktywów - dodaje, nawiązując do ostatnich ataków dronów na infrastrukturę w Rosji.