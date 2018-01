Aukcje WOŚP. Wśród darczyńców Pierwsza Dama i gen. Piotr Pytel

Jest coraz mniej czasu, by wziąć udział w aukcjach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 26. Finał już 14 stycznia. Przedmioty na licytację przekazali m.in. Agata Kornhauser-Duda, Kamil Stoch czy Antoni Pawlicki. Wśród nich jest też słynna czapka gen. Piotra Pytla.

Nietypowy aukcyjny przedmiot

Jak tłumaczył polityk portalowi wPolityce, posłowie dostali je podczas posiedzenia sejmowej komisji. - Jeśli generał w ruskiej czapce stoi uśmiechnięty i ktoś mu tę ruską czapkę założył, to mamy do czynienia z generałem polskim, czy z kim? - pytał.

"Wyjątkowe przedmioty od wyjątkowych ludzi"

"Jak co roku do orkiestrowych aukcji internetowych zaprosiliśmy znane osoby. Zwróciliśmy się ze specjalną prośbą do ludzi z życia publicznego, muzyków, aktorów, sportowców, polityków a także tych, którzy dali się poznać dzięki swojej pracy na rzecz innych, o przekazanie jakiegoś przedmiotu na rzecz 26. Finału. Odzew na nasz apel okazał się bardzo szeroki, a do Fundacji zaczęły napływać wyjątkowe przedmioty od wyjątkowych ludzi" - czytamy w opisie aukcji WOŚP.