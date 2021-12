Artykuł 7., francuskie plany i Ziobro. Polsce będzie coraz trudniej o pieniądze z KPO

Komisja Europejska już przed czterema laty wszczęła wobec Polski postępowanie z artykułu 7 (potem europosłowie zrobili to z Węgrami). Dziś unijni ministrowie w Radzie UE wysłuchali relacji Very Jourovej, wiceprzewodniczącej Komisji, o zupełnym braku postępów Polski oraz Węgier w tej procedurze. – Polska nie podjęła działań na rzecz wdrożenia decyzji TSUE co do sądownictwa. Nie przedstawiła harmonogramu, kiedy zamierza to zrobić – powiedziała Jourova.