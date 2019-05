Argumenty szefa TVP Jacka Kurskiego przekonały KRRiT. Rada o "Plastusiach": to satyra.

KRRiT nie znalazła niczego złego w animacji Barbary Pieli wyemitowanej w TVP Info kilka dni przed finałem WOŚP. Członków Rady - jak wynika z przesłanej RPO odpowiedzi - przekonało tłumaczenie szefa TVP Jacka Kurskiego.

Bodnar pisze do KRRiT

Sprawą zajął się także Rzecznik Prawo Obywatelskich Adam Bodnar, który wystosował list do szefa KRRiT Witolda Kołodziejskiego. "Zarzucanie bez żadnych dowodów defraudacji pieniędzy zebranych podczas jednej z największych w Polsce akcji charytatywnych, w którą zaangażowana jest co roku ogromna liczba ludzi, musi budzić ogromny niepokój" - wskazywał Bodnar. Zwrócił też uwagę na gwiazdę Dawida na jednym z banknotów, co zdaniem Bodnara, mogło rodzić antysemicki wydźwięk filmiku. "Opublikowanie tej animacji w mediach publicznych może niestety budować przekaz przyzwolenia na obecność mowy nienawiści w dyskursie publicznym" - podkreślał Adam Bodnar.

KRRiT odpowiada Bodnarowi

Poinformował też, że dyrektor TAI wkrótce po emisji programu odniósł się do zarzutów o antysemickim wydźwięku animacji i zdecydowanie stwierdził, że TVP stanowczo potępia powielanie antysemickich stereotypów. Także autorka animacji - jak przypomniał Kurski - odniosła się do zarzutu szerzenia antysemityzmu. Przeprosiła wszystkich, którzy poczuli się taką ilustracją dotknięci i zapewniła o braku jakichkolwiek celowych działań czy sugestii ze swej strony.

"W opinii prezesa TVP animacja w całości bardziej odpychała widzów od oglądania audycji niż przyciągała i zachęcała. I chociaż animacja - jak podkreśla Jacek Kurski - w świetle prawa stanowiła dozwolony przejaw satyry, to jednak dla TVP stała się wizerunkowym obciążeniem, godzącym w wiarygodność i powagę telewizji publicznej. Odpowiadały za to konkretne osoby, które przygotowywały do emisji to wydanie audycji. Osoby te, jak informuje prezes, poniosły konsekwencje służbowe popełnionych błędów dziennikarskich" - czytamy w piśmie KRRiT skierowanym do Adama Bodnara.