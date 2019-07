Apollo 11 – mija 50. rocznica lądowania na Księżycu. Sprawdź, jak wyglądał pobyt Neila Armstronga i Buzza Aldrina na powierzchni Srebrnego Globu, 21 lipca 1969

Apollo 11 – dziś mija 50. rocznica lądowania na Księżycu. 20 lipca 1969 roku Orzeł wylądował na powierzchni Księżyca. Przypominamy, jak wyglądał przebieg misji z udziałem Neila Armstronga, Buzza Aldrina i Michaela Collinsa.

50. rocznica lądowania na Księżycu – 20 lipca

Dzisiaj obchodzimy mija 50. rocznica lądowania na Księżycu. Najważniejszym celem Apollo 11 było pierwsze lądowanie człowieka na Srebrnym Globie, które nastąpiło dokładnie 50 lat temu, 20 lipca 1969 roku o godzinie 20:17:40 UTC. Z tej okazji przypominamy jak wyglądał pobyt Neila Amstronga i Buzza Aldrina na Srebrnym Globie oraz co należało do obowiązku astronautów.

Apollo 11 – przebieg misji

21 lipca 1969, o godz. 2:56 UTC, Neil Armstrong zszedł po drabince i postawił stopę na pokrytej powierzchni Księżyca. Astronauta wygłosił wówczas historyczne słowa, które przeszły do historii: „To jest mały krok człowieka, ale wielki skok dla ludzkości”. Następnie wyszedł Buzz Aldrin i obaj astronauci przeprowadzili badania naukowe, ustawili amerykańską flagę i zebrali 21,7 kilogramów kamieni, piasku i pyłu. Wiadomo, że próbki przywiezione przez Apollo 11 zostały zebrane w czterech fazach. Po zejściu na powierzchnię Srebrnego Globu Armstrong zebrał również kilka odłamków skał w plastikowy woreczek. Te „rezerwowe próbki” zapewniały nieco materiału księżycowego na wypadek konieczności nagłego przerwania wyprawy i przedwczesnego powrotu na Ziemię. Nieco później zebrał łopatką większą ilość materii księżycowej do metalowego zasobnika. Następnie zebrał „próbki udokumentowane”, na które składały się obiekty starannie wybrane na podstawie ich wartości geologicznych. Armstrong robił zapisy i fotografował miejsce znalezienia i pozycję tych minerałów. Z kolei zostały wydobyte próbki za pomocą specjalnych narzędzi spod powierzchni Księżyca. Po 21 godzinach i 36 minutach spędzonych na Księżycu astronauci powrócili do modułu dowodzenia, gdzie czekał na nich Michael Collins.