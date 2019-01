Apel do prezesa PiS ws. odwołania szefa TVP. Petycja lidera ludowców

Petycję do Jarosława Kaczyńskiego ws. odwołania prezesa TVP Jacka Kurskiego napisał Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef PSL zachęca internautów do podpisania apelu, który powstał po materiałach telewizji publicznej po śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

"Zasiadając wieczorem przed telewizorami oczekiwali budowy poczucia wspólnoty i dodania otuchy. Zamiast tego, Telewizja Polska w swoim sztandarowym programie informacyjnym, zajęła się rozbijaniem narodowej solidarności" - pisze Kosiniak-Kamysz w swojej petycji, nawiązując do poniedziałkowego materiału w głównym wydaniu programu informacyjnego TVP1.

Dodaje, że po raz kolejny władze TVP "uczyniły z 'Wiadomości' maszynę do dzielenia Polaków, wzbudzania wzajemnej nienawiści, szczucia naszych Rodaków na polityczną opozycję". Lider ludowców stwierdził też, że takie działanie nawiązuje do "najgorszych wzorców Dziennika Telewizyjnego, a po emisji wczorajszego programu - wręcz prześcigając ówczesną tubę komunistycznej propagandy".

Kosiniak-Kamysz w petycji skierowanej do prezesa PiS pisze również, że "nie ma i nie może być zgody na łamanie fundamentalnych zasad etyki dziennikarskiej w najważniejszym publicznym medium".

"To ostatni moment na podjęcie decyzji, by wycofać się z polsko-polskiej wojny, do której każdego dnia nawołują 'Wiadomości'" - kończy petycję o odwołanie Jacka Kurskiego Władysław Kosiniak-Kamysz.