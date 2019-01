Śmierć Adamowicza. Ten materiał "Wiadomości" TVP krytykują nawet na prawicy. Kim jest jego autor

Autorem materiału "Wiadomości" TVP, który nawet część prawicowych publicystów uznała za niestosowny i zmanipulowany, jest Maciej Sawicki. Dziennikarz Telewizji Polskiej jako przykłady mowy nienawiści podał jedynie wypowiedzi polityków PO i osób kojarzonych z opozycją.

Poniedziałkowego wydania "Wiadomości" broni szef programu. "Materiał Wiadomości TVP o tzw. 'mowie nienawiści' prezentował przykłady nieakceptowalnych wypowiedzi polityków - te najbardziej drastyczne, wzywające wprost do stosowania przemocy fizycznej. To było jedyne kryterium doboru tych konkretnych cytatów" – napisał na Twitterze.

Natychmiast przypomniano mu wypowiedzi polityków PiS. Znalazł się wśród nich wpis rzeczniczki PiS. Beata Mazurek do Jarosława Kuźniara napisała: "Panu to jeszcze nikt łomotu nie spuścił za takie wpisy? Szkoda, to byłoby bezcenne". Pojawiły się też głosy, że reporter TVP "zapomniał" o słowach Dominika Tarczyńskiego, który wyzywał Lecha Wałęsę "na solo" oraz o wypowiedzi byłej radnej PiS. Anna Kołakowska o posłance PO Agnieszce Pomaskiej stwierdziła, że "trzeba to coś złapać i ogolić na łyso". Internauci przypominali także wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, który w Sejmie krzyczał do opozycji "zamordowaliście mi brata".