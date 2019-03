Antysemicka gazeta sprzedawana w Sejmie. Mamy odpowiedź Kancelarii Sejmu

W sejmowym kiosku wynajętemu firmie RUCH S.A., gdzie parlamentarzyści i pracownicy Kancelarii Sejmu kupują prasę, sprzedawana jest gazeta propagująca treści antysemickie. Gdy napisaliśmy o sprawie, politycy nie kryli oburzenia. Centrum Informacyjne Sejmu odpowiedziało na nasze pytania.

- To jest skandal, że tego typu pismo jest rozprowadzane w polskim Sejmie - mówi Wirtualnej Polsce poseł Michał Kamiński.

- To hańba, że w Sejmie tego typu pisemko, z takimi tytułami, mogło się znaleźć. Mam nadzieję, że pan marszałek Marek Kuchciński, w duchu tego, co wielokrotnie deklarowała jego partia, że jest przeciwniczką antysemityzmu, zareaguje w tej sprawie bardzo szybko. I że poznamy mechanizmy, w jaki sposób rasistowskie teksty docierają do polskiego Sejmu. I proszę nie zasłaniać się wolnością słowa. Bo instruktaż, jak rozpoznać Żyda, którego nie powstydziliby się naziści, nie powinien być sprzedawany w polskim Sejmie - dodaje Kamiński.