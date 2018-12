Anca Pop nie żyje. Piosenkarka miała 34 lata

Anca Pop, popularna rumuńska piosenkarka, zginęła w wypadku samochodowym. Pojazd z ciałem wokalistki wyłowiono w rzece Dunaj. Artystka miała 34 lata.

Anca Pop – tragiczna śmierć

W niedzielę (16 grudnia) Anca Pop jechała na spotkanie z matką. Ostatecznie się na nim nie pojawiła, a zaniepokojona rodzina poinformowała o tym policję. Jak się okazało, ciało wokalistki odnaleziono we wraku samochodu kilka kilometrów od domu rodzinnego.

Anca Pop – życie i kariera artystki

Anca Pop urodziła się w 1984 roku. W wieku trzech lat, wraz z rodziną, wyprowadziła się do Serbii, a kilka miesięcy później do Kanady. Tam zaczęła się jej pierwsza styczność z muzyką. Chodziła na lekcje śpiewu i nauczyła się gry na mandolinie. W 1993 powróciła do ojczystego kraju.