Alerty IMGW. Burze, nawałnice i podtopienia

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadów wyniesie miejscami od 30 do 50 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnie do 60 litrów. Opadom towarzyszyć będą lokalne burze z możliwym gradem i porywami wiatru do 75 kilometrów na godzinę.