Alert dla kierowców. Drogowcy: jest ślisko i niebepiecznie

W wielu województwach kierowcy muszą uważać na śliskie drogi, a miejscami na jezdni leży błoto pośniegowe. Jazdę utrudnia też padający śnieg i śnieg z deszczem. GDDKiA ostrzega, że prognozy nie są dobre dla podróżujących.

Śnieg i deszcz w całej Polsce

W sobotę termometry wskażą od -1/1) st. C na wschodzie do 3/5 st. C na zachodzie kraju. Chłodniej będzie na przedgórzu Karpat, nawet -5 st. C.