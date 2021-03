Aleksiej Nawalny w złym stanie zdrowia. Ujawniono szczegóły

Rosja. Niepokojący stan zdrowia Aleksieja Nawlanego

Kobziew dodał, że Aleksieja Nawalnego nie leczą, a "demonstracyjnie stosują strategię zaszkodzenia jego zdrowiu". To według jego oceny doprowadziło do pojawienia się powikłań. Rosyjski opozycjonista traci czucie w prawej nodze i ma ostre bóle. "Noga przestaje reagować" - dodał adwokat. Kobziew przekazał, że niewykluczone jest, że Nawlany będzie musiał poruszać się o kulach.

Aleksiej Nawalny zażądał, aby dopuszczono do niego lekarza

Adwokaci Aleksieja Nawalnego przekazali jego dwa oświadczenie. Opozycjonista zażądał dopuszczenia do niego lekarza Aleksieja Barinowa. Oprócz tego prawnik chce, aby przestano pozbawiać go snu w kolonii karnej.

Natomiast drugi dokument został skierowany do szefa FSIN Aleksandra Kałasznikowa. Aleksiej Nawalny zażądał, aby przestano go budzić co godzinę w kolonii karnej. Tak funkcjonariusze kontrolują więźniów "skłonnych do ucieczki". "Faktycznie jestem poddawany torturom poprzez pozbawianie snu" - przekazał działacz polityczny i powołał się na przepisy o ośmiogodzinnym śnie przysługującym więźniom.