Aleksiej Nawalny otruty. Świat reaguje. "Nie ma człowieka, nie ma problemu"

Aleksiej Nawalny otruty nowiczokiem. Świat reaguje

"Szokuje to, że ta wiadomość nie jest szokująca - wiele osób spodziewało się tego obrotu sprawy. Taka diagnoza dla rosyjskiej placówki medycznej była oczywiście niemożliwa do potwierdzenia" - napisał na Facebooku Gitas Neuseda, prezydent Litwy.

Aleksiej Nawalny otruty. "Nie ma człowieka, nie ma problemu"

Głos ws. otrucia Aleksieja Nawalnego zabrał też Boris Johnson. "To oburzające, że użyta została bron chemiczna. Widzieliśmy na własne oczy śmiertelne konsekwencje użycia nowiczoka w Wielkiej Brytanii. Rząd rosyjski musi teraz wyjaśnić, co stało się z Aleksiejem Nawalnym" - napisał na Twitterze premier Wielkiej Brytanii.

Aleksiej Nawalny otruty. USA: To absolutnie karygodne

Do sprawy odniosła się także Narodowa Rada Bezpieczeństwa USA, która działa przy Białym Domu. Instytucja wydała oświadczenie, które pojawiło się na Twitterze. "Stany Zjednoczone są głęboko zaniepokojone ogłoszonymi wynikami badań. To, że Aleksiej Nawalny został otruty , jest absolutnie karygodne" - czytamy w komunikacie NSC.

Rada podkreśliła, że rząd USA będzie współpracował ze swoimi sojusznikami nad odpowiednią reakcją i działaniami, które pozwolą pociągnąć sprawców do odpowiedzialności. "Rosjanie mają prawo do pokojowego wyrażania swoich poglądów bez obawy przed zemstą, a w szczególności przed użyciem środków chemicznych" - zaznaczono we wpisie.

Aleksiej Nawalny otruty nowiczokiem. Rosja reaguje

Aleksiej Nawalny otruty nowiczokiem. Wcześniej trafił do szpitala

Aleksiej Nawalny w szpitalu w Berlinie przebywa od końca sierpnia. Rosyjski opozycjonista zasłabł na pokładzie samolotu lecącego z Tomska do Moskwy. Nieprzytomny trafił do szpitala w Omsku, skąd po kilku dniach przetransportowano go do kliniki Charite.