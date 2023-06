Akcja ratunkowa. Malutki bocian mógł się usmażyć

Powyższa sytuacja, w której służby zostały zaangażowane w pomoc bocianowi, nie była w Polsce wyjątkowa. Niedawno strażnicy miejscy z Rabki Zdrój jechali do jednego z tych ptaków na sygnale. Mieszkańcy wezwali mundurowych do zaprzyjaźnionego bociana Felka, którego zauważyli skulonego bez ruchu w trawie. Na szczęście okazało się, że ptak, który od kilku lat nie odlatywał do ciepłych krajów, jedynie uciął sobie odpoczynek i nic mu nie dolegało.