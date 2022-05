Airbnb wycofuje się z Chin. Z dwóch powodów

Dziennik zwrócił uwagę na sytuację Airbnb w Kraju Środka. - Według raportu Uniwersytetu Queensland, opublikowanego w zeszłym roku, do 2020 roku Airbnb miał w ofercie około 150 tys. nieruchomości w Chinach, w porównaniu z około 1,2 mln od lidera rynku Tujia - napisał Financial Times. - W raporcie stwierdzono, że w przeciwieństwie do większości innych krajów na świecie, Chiny nie przyjęły Airbnb - dodała gazeta. Dziennik przypomniał ponadto, że Airbnb debiutowało na chińskim rynku w 2016 r. i zarejestrowało od tego czasu ok. 25 mln pobytów.