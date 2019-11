Afera Mariana Banasia. Prezes NIK publikuje oświadczenie

"Jestem gotowy do składania wszelkich wyjaśnień i ze spokojem czekam na finał tej sprawy" - stwierdza Marian Banaś w oświadczeniu przesłanym Wirtualnej Polsce przez biuro prasowe NIK.

"W związku ze skierowaniem do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa po kontroli moich oświadczeń majątkowych oświadczam, że to dobrze, iż prokuratura oraz – ewentualnie - niezawisły sąd zajmą się sprawą i skrupulatnie wyjaśnią wszystkie wątpliwości. Już dzisiaj jednak muszę kategorycznie zaprzeczyć zarzutom, że zatajałem swój stan majątkowy i mam nieudokumentowane źródła dochodów" - zapewnia Prezes Najwyższej Izby Kontroli.

"Gotowy jestem do składania wszelkich wyjaśnień i ze spokojem czekam na finał tej sprawy" - dodaje urzędnik.

Afera Mariana Banasia. Prezes NIK bohaterem śledztwa dziennikarskiego

Dymisji prezesa NIK domagają się wszyscy politycy w Polsce. Do ustąpienia z konstytucyjnej funkcji namawiali go w czwartek prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz minister-koordynator ds. służb specjalnych Mariusz Kamiński. Ma to związek z głośnym reportażem Superwizjera.