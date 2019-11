Najwyższa Izba Kontroli wydała komunikat ws. Mariana Banasia. "W związku z pojawiającymi się informacjami, jakoby prezes NIK złożył dymisję z zajmowanego stanowiska informujemy, że taka decyzja nie zapadła" - napisano.

NIK zabrał głos ws. dymisji swojego szefa i jego potencjalnej dymisji. Niektóre media informowały, że Marian Banaś zrezygnował. To miał być wynik presji, pod jaką znalazł się prezes Najwyższej Izby Kontroli po nocnym spotkaniu z szefem PiS Jarosławem Kaczyńskim i politykami partii rządzącej.

NIK wydał oświadczenie ws. Mariana Banasia

PiS chce dymisji szefa NIK Mariana Banasia

Podobne wymagania wobec Banasia przedstawił także premier. - Myślę, że pan prezes NIK poda się dzisiaj do dymisji. Jeśli tego nie zrobi mamy plan B - mówił Mateusz Morawiecki. Nie zdradził co to oznacza, ale według dziennikarzy "DGP" chodzi o zmianę konstytucji. Partia rządząca miała na ten temat rozmawiać z opozycją.