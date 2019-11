Premier Mateusz Morawiecki: mamy plan B

Myślę, że pan prezes NIK Marian Banaś poda się dzisiaj do dymisji. Jeśli tego nie zrobi mamy plan B - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. - Zostanie przedstawiony, gdy prezes nie poda się do dymisji - dodał.

- Zapoznałem się z raportem CBA w sprawie pana Mariana Banasia i doszedłem do przekonania, że wnioski z tego raportu powinny skłonić prezesa NIK do podania się do dymisji - ocenił premier Mateusz Morawiecki.

Pytany o to, co PiS zrobi, gdy Banaś jednak nie poda się do decyzji stwierdził, że "mamy plan B". Nie chciał jednak ujawnić jego szczegółów. - Zostanie przedstawiony, gdy prezes nie poda się do dymisji - dodał.