Radosław Fogiel o sprawie Mariana Banasia: przemyśli sprawę i zakomunikuje swoją decyzję

- Możemy stosować tylko narzędzia polityczne - tak sprawę szefa NIK Mariana Banasia ocenia wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. W czwartek z szefem Najwyższej Izby Kontroli spotkał się prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz wiceprezes tego ugrupowania, szef MSWiA i koordynator specsłużb Mariusz Kamiński.

- W tej sytuacji decyzja leży po stronie szefa NIK, ponieważ szef izby jest tak umocowany prawnie, że w momencie wyboru w zasadzie jest nieodwoływalny. Możemy stosować tylko narzędzia natury politycznej. Ten apel, to oczekiwanie wyrażone wczoraj przez kierownictwo PiS jest właśnie takim narzędziem politycznym - mówił wicerzecznik PiS.

Pytany jak Banaś zareagował na ten apel stwierdził, że nie wie. - Nie byłem na tym spotkaniu, bo brało w nim udział tylko wymieniona trójka, więc nie znam bezpośredniej reakcji prezesa Banasia. Jak rozumiem, przemyśli sprawę i zakomunikuje opinii publicznej swoją decyzję - odparł Fogiel. Dopytywany, kiedy ma to nastąpić dodał, że ma nadzieję, że "stanie się to w jakimś przewidywalnym terminie".

- Bardzo daleko posunięta niezależność NIK jest wartością, aczkolwiek- jak pokazuje praktyka - mamy do czynienia z sytuacjami, kiedy stwarza to pewne problemy. Warto tu poruszać się z gracją, aby nie naruszyć głównej idei, jaka przyświecała twórcom NIK, czyli bycia instytucją niezależną, tak jak pokazywał to Lech Kaczyński jako prezes NIK - dodał polityk.