Afera Mariana Banasia. Konfederacja domaga się dymisji Mariusza Kamińskiego

- To minister-koordynator służb specjalnych zawalił sprawę. Mariusz Kamiński powinien w pierwszej kolejności podać się do dymisji - stwierdził Robert Winnicki z Konfederacji. Wcześniej Kamiński razem z prezesem PiS oraz szefem NIK spotkali się na Nowogrodzkiej.

Nadal nie wiadomo, czy Banaś spełni sugestię partyjnego lidera. Do sprawy odniosło się wielu polityków. - Marian Banaś to wielki problem dla premiera Morawieckiego. Rękami Banasia walczono z wyłudzeniami VAT - stwierdził w TVP Info Robert Winnicki. Poseł Konfederacji gdzie indziej widzi winowajcę tej sprawy.

- To minister-koordynator zawalił sprawę, przecież to jego służby sprawdzały przez lata Banasia. Albo Kamiński wiedział o trupach w szafie, albo nie wiedział. Jeśli nie wiedział – to jest miernym nadzorcą specsłużb - dodał Winnicki. I zaapelował o zdymisjonowanie ministra.

Do podobnego wniosku doszedł także Roman Giertych. - Marian Banaś nie poda się do dymisji. To jest "pancerny Marian" i będzie trwał na swoim stanowisku - stwierdził Giertych w "Kropce nad i" TVN24. - Państwo jest skonfigurowane w taki sposób, że Kaczyński promuje osoby, które są wobec niego zależne. Zanim opozycja zgodzi się na odwołanie Banasia, powinna żądać odejścia Mariusza Kamińskiego. Służby musiały wiedzieć, co się dzieje u szefa NIK - dodał prawnik.