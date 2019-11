Afera Mariana Banasia. Michał Szczerba (PO): będziemy wnioskować o następną komisję

- Będziemy domagać się następnego posiedzenia komisji, na którym prezes NIK Marian Banaś odpowie na nasze pytania - zapowiada Michał Szczerba, poseł Platformy Obywatelskiej. Komisja ds. Kontroli Państwowej zajmowała się wnioskami o powołanie dwóch wiceprezesów NIK, a prezes Banaś nie odpowiedział na większość pytania posłów.

Po zakończeniu posiedzenia Komisji ds. Kontroli Państwowej posłowie opozycji zażądali od marszałek Sejmu Elżbiety Witek, aby nie akceptowała rekomendacji kandydatów na wiceszefów NIK. - To dalszy proces ośmieszania Sejmu. Prezes Banaś nie odpowiedział na żadne pytania, a atakował głównie niezależnych dziennikarzy - mówił poseł PO Robert Kropiwnicki.

To, co się dzisiaj stało, pozwala nam postawić tezę, że doszło do dealu. PiS przez zastępców szefa zyskuje kontrolę nad NIK, a w zamian chroni Mariana Banasia - stwierdził Nitras.