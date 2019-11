WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze sejm + 3 sławomir nitrasmarian banaśwojciech szrama 1 godzinę temu Awantura w Sejmie. Sławomir Nitras do PiS: chronicie prezesa NIK. Macie deal z Marianem Banasiem Na środowym posiedzeniu Komisja ds. Kontroli Państwowej zajmowała się wnioskami o powołanie dwóch wiceprezesów NIK. Od początku atmosfera... Rozwiń Ja wiem że osoba nas powiedział że … Rozwiń Transkrypcja: Ja wiem że osoba nas powiedział że odpowie na pana Ja wiem To pan zaproponował pewną formułę rozmowy polegające na tym są trzy I odpowiedź panu początku Posiedzenia Wszystko żeby Chronić pana prezesa banasia przed odpowiedzią na najtrudniejsze Obawiam się że Jakie pytania byśmy zagrali to żadne odpowiednie Nie I a odpowiedzią na to pytanie dlaczego tak jest jest pytanie które ja zadałem to czy doszło do gilu między wami A panem prezesem banasiem i zrobicie wszystko Żeby Wszystkie zło Które po drodze Zdarzył i świadczy to o tym salonie Że nie rozumiecie swojej roli Swojej roli jako członkowie komisji kontroli państwo W tej sprawie bo zamiast chroni Państwo Przed urzędnikami według doktór Punkt formuje się najpoważniejszy zarzut To państwo chroni cię tego urzędnika przed odpowiedzią Koszty państwa polskiego i do wystawia państwo najgorszych Wszystkim Krzysiek tym Uczestniczy odpady przewodniczący Mam nadzieję że Moja odpowiedź była wystarczająco Krótka Tutaj No obraża tam przy Uzupełnienie My tutaj Spoko Rzeczowa rozmowa Mogę pana za Tutaj Tak jak mam to używa tego słowa Wydaje Nie zaczekał panna odpowiedź pana Banasiak to chociaż on To niech Po prostu A to wszyscy posłowie zabierają Uzyskały na mailu No taka jest Formuła jak w sejmie Panu dziubie i panu piorę natomiast chroni pan Banaś i ja tylko po prostu nazywam po imieniu to co Gdzie pan co no to jest po prostu to co pan mówi to jest to co pan mówi to Nieprawda ja prowadzę posiedzenie W taki sposób Spełnić Polecenie pani marszałek Żeby spróbować Zebrać jak na Informacje na temat kandydatów na wiceprezes Tutaj kwestia Pana pana Banasiak nie jest przedmiotem obrad tej komisji rozmawiamy o tym dlatego że pewne wątki się Otwórz nie część ISP Hiszpanów zauważył Natomiast pana wnioski Absolutnie nieuzasadnione I są po prostu krzywdzące i dla mnie i dla reszty Komis I bardzo proszę żeby Pan ważył sło Proszę