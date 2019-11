Marek Suski żalił się na swoją pracę. W Kancelarii Premiera mu się nie podobało, tęsknił za klubem PiS

Marek Suski wrócił tam, gdzie czuł się najlepiej. Na łono PiS. Gabinetowa robota w Kancelarii Premiera go męczyła.

Marek Suski od 2017 roku pełnił funkcję szefa gabinetu politycznego prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Ostatnio stracił tę posadę i wrócił do pracy w parlamencie. Powód? "Nieoficjalnie mówi się o tym, że Morawiecki nie był w stanie znieść jego specyficznego sposobu bycia" – pisze "Super Express" .

Wedle naszych informacji, Suski od dawna chciał odejść z Kancelarii Premiera. Mówi jego znajomy: – Marek przed wyborami żalił się jednemu dziennikarzowi mediów publicznych, że już ma dość pracy w gabinecie przy Ujazdowskich. Kancelaria Premiera to nie jego miejsce, w Sejmie i na Nowogrodzkiej czuje się jak ryba w wodzie.

Polityk PiS: – Marek miał być uchem prezesa przy premierze. Robota widocznie go przerosła, KPRM to harówa dzień i noc.

Suski dobrze czuje się na Wiejskiej. W Sejmie załatwia sprawy klubowe, jest zastępcą Ryszarda Czarneckiego. Do historii przeszła jego akcja ze słynną tablicą "Układ Kaczyńskiego", wystawioną na korytarzu parlamentu przez polityków PO. Suski – wtedy jeszcze szef gabinetu premiera – zdenerwował się i tablicę... wyniósł. Sprawę miał zgłosić do prokuratury – twierdząc, że posłowie PO pomówili go i polityków PiS – ale o temacie nic nie słychać.