Przełomowa inwestycja wojska. "Więcej niż jakakolwiek armia na świecie"

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że rząd jest odpowiedzialny i zdaje sobie sprawę z tego, jakie decyzje dzisiaj są podejmowane. - Nie ma sprawy ważniejszej niż pokój. To jest dla polityków zadanie bezwzględnie konieczne. Wojsko ma być gotowe do wojny, do obrony, jeśli taka przyszłaby konieczność. Politycy muszą robić wszystko, że by pokój panował - zaznaczył.