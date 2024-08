Tusk o "poważnym problemie społecznym". Idą zmiany

- W Polsce nie ma już obowiązkowego rejestru ciąż - zaznaczył na wtorkowej konferencji premier. Informacja o ciąży ma być wyłącznie do dyspozycji lekarza w celu ratowania życia, natomiast wpisanie do rejestru - wyłącznie za zgodą pacjentki. Po to, by - jak podkreślił Tusk - "represje wobec kobiet" nie były już stosowane.