"Rejestr ciąż" zostaje. Już nie jest elementem piekła kobiet [OPINIA]

Ach, cóż to była za jazda bez trzymanki. Politycy Koalicji Obywatelskiej wymyślili, że zły pisowski rząd chce jeszcze bardziej obrzydzić życie kobietom, jeszcze większe piekło im zgotować, więc wprowadza "rejestr ciąż". Po to, by prokuratorzy wiedzieli, która kobieta była w ciąży i być przestała, za co powinna być ścigana. Po to, by nie dało się tak łatwo dokonać aborcji. Po to, by przestraszyć biedne, stłamszone kobiety.