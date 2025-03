Spędził noc w Republice. Matecki zatrzymany

W piątek o godz. 8.45 poseł Dariusz Matecki został zatrzymany przez ABW w drodze do prokuratury - przekazał pełnomocnik posła. Całość została zarejestrowana przez Telewizję Republikę, która towarzyszyła posłowi.

Doniesienia o zatrzymaniu została także potwierdzona przez prokuraturę. "W wykonaniu ww. postanowienia funkcjonariusze ABW dokonali dziś zatrzymania Dariusza M. na terenie Warszawy. Zostanie on dziś doprowadzony do Prokuratury Krajowej, gdzie prokurator ogłosi mu zarzuty popełnienia sześciu przestępstw oraz przesłucha go w charakterze podejrzanego" - czytamy w opublikowanym komunikacie.