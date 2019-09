80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Spotkanie Duda-Pence. "We are rodzina"

Wiceprezydent USA Mike Pence przyleciał do Polski na obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W poniedziałek spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą. - Polska zbliża się do uzyskania statusu kraju bezwizowego - powiedział amerykański polityk.

Mike Pence o wizycie w Polsce

Co z likwidacją wiz dla Polaków? - Polska zbliża się do uzyskania statusu kraju bezwizowego - zapewnił Pence. Podkreślił, że relacje polsko-amerykańskie są "niezachwiane" i ma nadzieję, że to widać. Na koniec podkreślił: "We are rodzina".