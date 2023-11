11 osób z zarzutami. Bijatyka na urodzinach w Sochaczewie

- Dodatkowo dwie osoby odpowiedzą za posiadanie narkotyków, które policjanci zabezpieczyli podczas przeszukań. Podejrzani mają od 15 do 22 lat i są mieszkańcami Sochaczewa. Pełnoletnim grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. O losie nieletniego będzie decydował sąd rodzinny – poinformowała we worek rzeczniczka miejscowej policji asp. Agnieszka Dzik.