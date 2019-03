Zmiana czasu odchodzi do lamusa. Parlament Europejski podjął ostateczną decyzję

Zmiana czasu zostanie wycofana w 2021 roku. Parlament Europejski we wtorek 26 marca przegłosował projekt dyrektywy. Teraz zajmą się nim przywódcy państw członkowskich.

Zmiana czasu – 86 proc. Europejczyków powiedziało dość

Pomysł dotyczący odejścia od tradycji zmiany czasu w Europie był powtarzany już od kilku lat. Instytucje unijne do zdecydowanego działania w tej kwestii przystąpiły w 2018 roku. Właśnie wtedy odbyły się konsultacje społeczne dotyczące ewentualnego odejścia od zmiany czasu. Poprzez wypełnianie internetowej ankiety aż 86 proc. głosujących opowiedziało się za wycofaniem zmiany czasu.

Tuż po ogłoszeniu wyników badania UE przystąpiła do utworzenia odpowiedniej dyrektywy.

Zmiana czasu – projekt dyrektywy

Za stworzenie projektu dyrektywy odpowiedzialna była Komisja Transportu Parlamentu Europejskiego. Jej praca zakończyła się na początku marca, kiedy to komisja we własnym gronie przegłosowała projekt i przekazała go Parlamentowi Europejskiemu.