"Zgniły wyż" na długi weekend. IMGW podało pogodę na 11 listopada

Z najnowszych danych IMGW wynika, że w sobotę, niedzielę i poniedziałek nie powinno być opadów. To jedyna dobra wiadomość, bo zapowiadane są za to gęste mgły, które mogą utrzymywać się przez wiele godzin. Lokalnie widzialność może być ograniczona do 200 metrów. Długie weekendy sprzyjają wyjazdom, dlatego kierowcy wybierający się w trasę powinni szczególnie uważać.