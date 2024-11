Zacznie się o 20 w czwartek. Wydano żółte alerty niemal w całej Polsce

Kolejne dni

Piątek przyniesie pochmurną aurę na przeważającym obszarze Polski. Poranek wielu regionom upłynie pod znakiem mgieł - miejscami gęstych, ograniczających widzialność do 200 metrów, szczególnie na południowym wschodzie, gdzie może osadzać się szadź. Najbardziej pogodnie zapowiada się w Karkonoszach oraz słonecznie w Karpatach. Na zachodzie i w centrum kraju możliwe miejscowe, słabe opady mżawki. Termometry pokażą od 4 do 7 st. C. w większości kraju, cieplej na południu - 8-9 st. C. a nad morzem do 10 st. C. Wiatr będzie słaby, z kierunków wschodnich i południowo-wschodnich.