Nocne przymrozki i gęste mgły. Ostrzeżenia

Maksymalna temperatura w piątek wyniesie do 9 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich, 10 stopni nad morzem, a na pozostałym obszarze od 4 do 8 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby, z kierunków zmiennych w północno-wschodniej części kraju, a południowo-wschodni w pozostałych rejonach.

W sobotę nad Polską nadal dominować będzie zachmurzenie.Słońce wyjrzy jednak nad południowymi rejonami, na Pomorzu oraz częściowo na zachodzie kraju, gdzie przewidywane są większe przejaśnienia. Rano wschodnią i południową część Polski spowiją mgły ograniczające widoczność do 200 metrów. Na północnym wschodzie i w centrum pojawią się słabe opady mżawki. Termometry wskażą od 5 -6 st.C. na północy do maksymalnie 10 st. C. na południu. Wiatr będzie lekki, umiarkowany jedynie na Pomorzu, z kierunków południowo-wschodniego i południowego.

W południowych regionach spodziewane są też drobne opady mżawki. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 4-8 st.C., a na południowym zachodzie, szczególnie w okolicach Dolnego Śląska, osiągnie nawet 10 st. C. Wiatr pozostanie słaby i będzie wiał z południowego wschodu.

Po południu od zachodu nasunie się strefa chmur, przynosząc miejscami przelotny deszcz. Na południowym wschodzie nadal będą możliwe lokalne mgły, ograniczające widoczność do około 200 metrów i mogące miejscami osadzać szadź. Dzienna temperatura osiągnie od 4 do 8 st. C., a na północnym zachodzie wzrośnie do około 10 st. C. Wiatr powieje słabo, z kierunków południowo-wschodniego i południowego, przechodząc stopniowo w południowo-zachodni.