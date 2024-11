Wpadka wiceministra. "Wpuściłem premiera na minę"

– To była moja pomyłka. Chciałem powiedzieć, że pan premier pogratulował Trumpowi, co zrobił, tylko w mediach społecznościowych, a nie dzwonił do niego. To był mój błąd - tłumaczył w rozmowie z serwisem w polityce.pl wiceminister spraw zagranicznych. - Pan premier miał rację, że się zdenerwował, bo wpuściłem go na minę. On nie dzwonił do Trumpa - dodał Bartoszewski.