W prognozie nie tylko mgły. Temperatura może spaść do -10 stopni

W wielu miejscach mgły będą ograniczać widzialność do 100-200 m. Z kolei na południu i wschodzie lokalnie osadzać będzie się szadź, powodując śliskość nawierzchni.

Z południa dociera do Polski antycyklon Zayyan, niosąc ze sobą słoneczne i suche powietrze. Z kolei z północy napływa zimny front, który utrzymać ma się do połowy tygodnia.

We wtorek ciągu dnia temperatura wzrośnie do 8-10 st. C w większości regionów, a na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i w rejonie Zatoki Gdańskiej słupki rtęci mają wskazać powyżej 10 kresek.