Potężny antycyklon w Polsce. Znamy pogodę do połowy listopada

W poniedziałek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na zachodzie, południu oraz miejscami w centrum prognozowane są słabe opady deszczu lub mżawki. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 st. C na Podhalu i 6 st. C na północnym wschodzie, około 10 st. C w centrum, do 12 st. C, 13 st. C na zachodzie.