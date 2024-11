Cieplej nie będzie. Wiadomo, kiedy spadnie śnieg

Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze będzie oscylować od 7 st. C do 11 st. C, chłodniej ma być na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat od 3 st. C do 6 st. C. Wiatr ma być słaby, na wschodzie umiarkowany i okresami porywisty, we wschodniej połowie kraju północny i północno-zachodni, na pozostałym obszarze z kierunków zmieniających się. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 70 km/h.