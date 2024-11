Miliony na skarpetkach. Odsłaniają kulisy biznesu księdza

Co istotne, tydzień przed mailem z propozycją z fundacji, łódzka firma zakończyła współpracę z krakowską spółką Wadas. Powodem był m.in. spór o wykorzystywanie wzorów skarpet Many Mornings do własnych produktów, które zaczął robić Wadas. Mimo to, do końca 2023 r. Wadas oferowała ich skarpetki i była ich kluczowym dostawcą dla niemieckiej części Amazona. Ceny były tam znacznie wyższe niż na polskim rynku. W Many Mornings nie mieli pojęcia, skąd konkurencja bierze ich produkt. Jak pisze "GW", w 2022 r. przed sądem zaczęła się sprawa o bezprawne kopiowanie wzorów skarpet Many Mornings przez Wadas.