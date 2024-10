Wstydliwy epizod ks. Olszewskiego. "Woła o pomstę do nieba"

- To była ciekawa, szczera, męska rozmowa. Zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie, widziałem w nim człowieka wrażliwego, bardzo inteligentnego, z wielkimi talentami duszpasterskimi. Przeprosił za te swoje "głupoty", jak to nazwał. Mówił, że zaczął przeprowadzać egzorcyzmy tak, jak go nauczono w seminarium duchownym i w pierwszych latach bycia księdzem. Niestety, wziął za dobrą monetę coś, co było kompletnym absurdem - stwierdził ks. Kobyliński.