Szokująca lista zakupów. Na to fundacja ks. Olszewskiego mogła wydać miliony

Miliony wydane "nieprawidłowo"

Przykładem takich nieprawidłowości jest przekazanie około 3,5 miliona złotych do firmy produkującej skarpetki. Kolejne 3 miliony złotych trafiły do firmy zajmującej się produkcją medialną, a blisko 5 milionów złotych do przedsiębiorstwa wyposażającego pomieszczenia w profesjonalny sprzęt studyjny. Wydatki te, zdaniem prokuratury, nie mają żadnego związku z działalnością fundacji.