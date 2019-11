WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze zakopane + 1 sylwester tvp Magdalena Raducha 43 min. temu Zakopane. Lokalni dziennikarze dostają pogróżki. "To przez sylwestrową nagonkę TVP" Po aferze wokół sylwestra w Zakopanem dziennikarze "Tygodnika Podhalańskiego" zastali w skrzynce mailowej "życzenie śmierci". - Ludzie piszą do nas, że życzą naszej redakcji krwawego zamachu, jak w Paryżu - denerwuje się w rozmowie z WP dziennikarz i wydawca portalu, Jurek Jurecki. Jego zdaniem pogróżki to "efekt nagonki TVP". Sprawę zgłosił policji. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Jurek Jurecki, dziennikarz i wydawca "Tygodnika Podhalańskiego" (East News) "Sylwester TVP ma łączyć, a nie dzielić" - stwierdziły władze Telewizji Publicznej. I przeniosły imprezę w poprzednie miejsce, czyli Równię Krupową. Zanim do tego doszło TVP w głównym wydaniu "Wiadomości" przez kilka dni pokazywała materiały z Jurkiem Jureckim, dziennikarzem "Tygodnika Podhalańskiego". To on walczył o to, by sylwestra przeniesiono z Wielkiej Krokwi. Dziennikarze TVP stwierdzili, że w przeszłości nie był przeciwny organizacji hucznych imprez na Wielkiej Krokwi, kiedy "był organizatorem Uniwersjady w 1993 roku". Jurecki mówił później, że przecież on tej imprezy nie organizował, a negocjował jedynie kontrakty sponsorskie. I to nie on decydował o tym, by fajerwerki pojawiły się wówczas nad Wielką Krokwią. W jednym z materiałów TVP pojawiła się też informacja, że Jurecki "wtargnął" do siedziby urzędu miasta i namawiał burmistrza do przeniesienia Sylwestra. A w materiale pokazano po prostu rozmowę z włodarzem miasta. Jurek Jurecki stwierdził, że TVP zrobiła z niego "wroga publicznego numer jeden". Zobacz też: Sondaż WP. Słaby wynik Roberta Biedronia. Krzysztof Gawkowski nie jest zaniepokojony Zakopane. "Powtórka z Charlie Hebdo" "Tygodnik Podhalański" opublikował na Twitterze zdjęcie maila, który otrzymała redakcja. "W związku z naszą akcją przeciw Sylwestrowi pod Krokwią przez kilka dni Wiadomości TVP przedstawiały nas jako wroga publicznego. Są już tego niestety pierwsze efekty. Takiego maila dostaliśmy wczoraj wieczorem" - napisali dziennikarze. "Jesteście wrogami Polski i Polaków" - przeczytali o sobie dziennikarze. "Szczerze się cieszę na wieści, gdy to właśnie u was powtórzy się historia jak w tygodniku 'Charlie Hebdo'. A to są życzenia sylwestrowe co wam tak przeszkadzają" - dodaje osoba, która wysłała maila z groźbą. Przypomnijmy: 7 stycznia 2015 roku doszło do ataku terrorystycznego w siedzibie tygodnika "Charlie Hebdo" w Paryżu. Powodem miała być publikacja karykatur Mahometa. Zginęło wówczas 12 osób. - Informacje, które pojawiają się w TVP, nie idą w próżnię. Trafiają do ludzi, także tych, którzy nie potrafią odróżnić, co jest prawdą, a co fałszem - mówi Wirtualnej Polsce Jurek Jurecki, dziennikarz i wydawca "Tygodnika Podhalańskiego". Jego zdaniem materiały "Wiadomości" sprawiły, że ktoś chciał dziennikarzy "przywołać do porządku". - To się robi niebezpieczne - dodaje. Takich nieprzychylnych wiadomości jest więcej. Dziennikarze dostają je także przez media społecznościowe. Jurecki przyznaje jednak, że nigdy nie były aż tak dosadne. - Nigdy nikt wprost nie życzył nam śmierci - tłumaczy w rozmowie z WP. - Zgłosiłem sprawę policji. Musiałem zareagować, nie miałem wyboru. Jest nas w redakcji ponad dwadzieścia osób. A jakby znalazł się ktoś, kto faktycznie chciałby nam zrobić krzywdę? Chodzi o to, żebyśmy mieli poczucie, że ktoś się tym zajmuje. Po to też, żeby kolejne tego typu maile się nie pojawiały - mówi Jurecki. Rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem, asp. sztab. Roman Wieczorek, potwierdził Wirtualnej Polsce, że zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło do policji. - Musimy zapoznać się z materiałami. Mamy kontakt z redakcją, rozmawiamy na ten temat. Uważamy, że trzeba się sprawą zająć jak najszybciej - poinformował nas oficer prasowy. Czy dziennikarze "Tygodnika Podhalańskiego" oczekują reakcji TVP? Jurecki mówi, że nie będą się do telewizji w tej sprawie zwracać. - Na szczęście się wycofali, nagonki już nie ma - ocenia dziennikarz. I dodaje: - My naprawdę tak samo byśmy protestowali, gdyby każda inna telewizja próbowała zrobić sylwestra na Wielkiej Krokwi. W piątek wysłaliśmy do biura prasowego TVP pytania z prośbą o komentarz do materiałów na temat sylwestra, w których pojawił się Jurek Jurecki. Nie otrzymaliśmy na nie odpowiedzi. Kierownik Centrum Informacji TVP poinformował nas w poniedziałek, że odpowiedź otrzymamy jeszcze dziś. Zakopane. Kłopotliwy Sylwester w kłopotliwym miejscu Sprawa tegorocznego Sylwestra pod Tatrami wywołała wielkie emocje. Impreza tradycyjnie odbywała się na Równi Krupowej - czyli parku w samym centrum Zakopanego. Jednak w tym roku postanowiono stworzyć większe wydarzenie - na Wielkiej Krokwi. Na ten ruch zareagowało całe Podhale. Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego wyraziły swoje zaniepokojone i wysłały oficjalny list do Ministerstwa Środowiska. TPN opublikował także na swojej stronie oświadczenie. - Musimy pamiętać, że zwierzęta wykazują inną wrażliwość na dźwięki niż ludzie. Hałas jest słyszalny w promieniu kilku kilometrów, wpływając na występowanie reakcji stresowych u zwierząt. Huki i błysk fajerwerków, rac czy petard są przyczyną stanów lękowych, poszukiwania nowego siedliska, w dalszej perspektywie obniżenia rozrodczości. (...) Znane są przypadki wybudzenia niedźwiedzia ze snu zimowego. Taki incydent miał miejsce w TPN w 2018 roku. Niestety, niedźwiedź nie przeżył zimy - podkreślały władze TPN w stanowisku opublikowanym na początku listopada. Na Sylwestra pod Wielką Krokwią zareagowali mieszkańcy miasta. 15 tys. osób wysłało apel do zarządu TVP, a 28 tys. podpisało się pod petycją do burmistrza Zakopanego, Leszka Doruli, i prezesa TVP Jacka Kurskiego.